Біля річки з п'ятьма кімнатами: в Україні продають будинок за 15 тис. грн – фото

Приватний будинок продають у Сумській області.
У селі Тиманівка Сумської області на продаж виставили п'ятикімнатний одноповерховий будинок вартістю 15 тисяч гривень.
Оголошення опублікували на одному з українських сайтів.
Як вказано в описі, площа будинку – 75 квадратів (5 кімнат), біля будинку є ділянка площею 15 соток.
За даними оголошення:
- відстань до найближчого міста – до 40 кілометрів;
- поверховість – 1;
- кількість кімнат – 5;
- площа ділянки – 15 соток;
- рік побудови/здачі – 1960 - 1979;
- тип стін – дерев'яний;
- тип покрівлі – металеві листи;
- меблювання – відсутнє.
"Будинок у селі, збудований із бруса, високий цегляний фундамент. П'ять кімнат, можна під дачу. Поряд ліс та річка Десна", – йдеться в оголошенні.
Будинок зроблений із дерева і потребує капітального ремонту. У ньому немає водопостачання, меблів.
Важливим також є те, що село Тиманівка дуже близько розташоване до кордону з Росією.
Нагадаємо, в Україні продають будинок поблизу кордону з Польщею.
Читайте також: