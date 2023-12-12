Біля річки з п'ятьма кімнатами: в Україні продають будинок за 15 тис. грн – фото

У селі Тиманівка Сумської області на продаж виставили п'ятикімнатний одноповерховий будинок вартістю 15 тисяч гривень.

Оголошення опублікували на одному з українських сайтів.

Як вказано в описі, площа будинку – 75 квадратів (5 кімнат), біля будинку є ділянка площею 15 соток.

За даними оголошення:

відстань до найближчого міста – до 40 кілометрів;

поверховість – 1;

кількість кімнат – 5;

площа ділянки – 15 соток;

рік побудови/здачі – 1960 - 1979;

тип стін – дерев'яний;

тип покрівлі – металеві листи;

меблювання – відсутнє.

"Будинок у селі, збудований із бруса, високий цегляний фундамент. П'ять кімнат, можна під дачу. Поряд ліс та річка Десна", – йдеться в оголошенні.

Продаж будинку на Сумщині за 15 тис. грн / Фото: скриншот

Продаж будинку на Сумщині за 15 тис. грн / Фото: скриншот

Будинок зроблений із дерева і потребує капітального ремонту. У ньому немає водопостачання, меблів.

Важливим також є те, що село Тиманівка дуже близько розташоване до кордону з Росією.

Село Тиманівка Сумської області на мапі/ Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні продають будинок поблизу кордону з Польщею.

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