Біля Рівного поштарка вкрала чужі субсидії: як її за це покарали

Біля Рівного поштарка вкрала чужі субсидії: як її за це покарали

Щоб приховати злочин начальниця пошти ще й підробила підпис у відомостях.

Завідувачка поштового відділення в селі Нова Українка, що біля Рівного, за привласнення нарахованої іншій людині субсидії постала перед судом. За скоєне жінку оштрафували на 8,5 тис. грн.

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Відповідний вирок виніс Рівненський районний суд.

Як йдеться у матеріалах справи, начальниця відділення поштового зв`язку у селі Нова Українка у квітні 2020 року отримала 19,8 тис. гривень на виплату субсидій. З цієї суми вона привласнила собі 2,4 тис. грн, призначені для виплати субсидії іншій людині.

Наступного місяця керівниця, щоб приховати злочин, ще й підробила підпис тієї людини у відомості, в якої забрала гроші.

Поліція дізналась про цей випадок і відкрили кримінальне провадження за кількома статтями Кримінального кодексу.

Чому жінка пішла на такий вчинок у суді вона не пояснювала.

Обвинувачена повністю відшкодувала завдані управлінню соцзахисту збитки, визнала свою провину, розкаялася й сприяла слідству.

Врезульаті суд оштрафував жінку на 8,5 тис. грн з позбавленням на рік права обіймати матеріально відповідальні посади на будь-якому підприємстві.

Нагадаємо, у Сумській області начальник фінслужби військової частини привласнив 4 млн гривень і зник.

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