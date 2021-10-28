Біля Рівного поштарка вкрала чужі субсидії: як її за це покарали

Щоб приховати злочин начальниця пошти ще й підробила підпис у відомостях.
Завідувачка поштового відділення в селі Нова Українка, що біля Рівного, за привласнення нарахованої іншій людині субсидії постала перед судом. За скоєне жінку оштрафували на 8,5 тис. грн.
Відповідний вирок виніс Рівненський районний суд.
Як йдеться у матеріалах справи, начальниця відділення поштового зв`язку у селі Нова Українка у квітні 2020 року отримала 19,8 тис. гривень на виплату субсидій. З цієї суми вона привласнила собі 2,4 тис. грн, призначені для виплати субсидії іншій людині.
Наступного місяця керівниця, щоб приховати злочин, ще й підробила підпис тієї людини у відомості, в якої забрала гроші.
Поліція дізналась про цей випадок і відкрили кримінальне провадження за кількома статтями Кримінального кодексу.
Чому жінка пішла на такий вчинок у суді вона не пояснювала.
Обвинувачена повністю відшкодувала завдані управлінню соцзахисту збитки, визнала свою провину, розкаялася й сприяла слідству.
Врезульаті суд оштрафував жінку на 8,5 тис. грн з позбавленням на рік права обіймати матеріально відповідальні посади на будь-якому підприємстві.
Нагадаємо, у Сумській області начальник фінслужби військової частини привласнив 4 млн гривень і зник.