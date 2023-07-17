Біля Рівного спалахнуло міське сміттєзвалище: частина міста у диму (фото)

У понеділок, 17 липня, поблизу села Бармаки спалахнуло Рівненське міське сміттєзвалище. Жителі Рівного пишуть, що через сильну пожежу частина міста у диму.

Про це повідомили в ДСНС Рівненської області.

Повідомлення про пожежу на міському сміттєзвалищі Рівного надійшло 17 липня о 16:59. На місці події працюють рятувальники ДСНС. Ускладнює гасіння пожежі сильний вітер.

"Над ліквідацією пожежі працюють сім автоцистерн та оперативно-координаційний центр обласного управління ДСНС, а також техніка та працівники КАТП-1728, яке утримує сміттєзвалище", - повідомили рятувальники.

Пожежа на міському сміттєзвалищі Рівного / Фото: ГУ ДСНС України у Рівненській області

У ДСНС Рівненської області уточнили, що ситуація під контролем. Триває ліквідація займання.

Жителі Рівного у соцмережах пишуть, що ймовірно через пожежу у деяких районах міста сильне задимлення та запах горілого.

Нагадаємо, 28 травня 2016 року сталося сильне займання на Грибовицькому сміттєзвалищі поблизу Львова. На ліквідацію пожежі були відправлені команди рятувальників. Там загинули рятувальники та один комунальник.

Після скандалів у Львові почали робити рекультивацію сміттєзвалища та планується будівництво сміттєпереробного заводу.

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