Біля Рівного водій на "євроблясі" влетів в бетонну електроопору і залишив без світла ціле село: відео

Біля Рівного водій на "євроблясі" влетів в бетонну електроопору і залишив без світла ціле село: відео

Пошкоджену електроопору довелось демонтувати і замінити на нову.

У четвер, 9 вересня, в селі Бронники Рівненської області водій в'їхав в бетонну електроопору. Внаслідок аварії у всьому селі зникло світло.

Про це повідомила пресслужба Рівнеобленерго.

"Відновлюємо надійне електропостачання мешканцям Броників Рівненського району. Напередодні ввечері ціле село без світла залишив водій транспортного засобу на іноземній реєстрації. Чоловік збив електроопору 10 кВ близько 20:00", - йдеться у повідомленні.

Вже за декілька хвилин після аварії на місце події прибули енергетики та поліція. Особу порушника правоохоронці встановили.

Пошкоджену електроопору довелось демонтувати і ввечері електропостачання електрики відновили. Вже сьогодні, 10 вересня, на місці аварії встановлюють нову електроопору. Ремонтні роботи обіцяють завершити вже за декілька годин.

Відео з місця аварії з'явилось у місцевій Instagram-спільноті rivne_1283. За словами очевидців, водій був нетверезим.

"В Бронниках п'яний водій в'їхав в електроопору, село без світла", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві електромобіль з невідомих причин зніс дві електроопори.

У Києві електромобіль з невідомих причин зніс дві електроопори

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