Біля станції "Академік Вернадський" народилося близько тисячі пташенят пінгвінів (відео)

Біля станції "Академік Вернадський" народилося близько тисячі пінгвінят. В частині гнізд ще лишаються яйця, тож кількість пташенят зростатиме. Але більшість родин мають вже по двоє малюків.

Про це пише Національний антарктичний науковий центр.

"Вони зараз дуже різні: деякі щойно вилупилися, а деякі вже величенькі й розміром майже як їхні батьки", — розповів біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко.

На відео можна побачити, як відбувається процес годування. Після того, як пташеня просить поїсти, дорослий пінгвін "постачає" частково перетравлену їжу (насамперед це криль) зі стравоходу до дзьоба, а дитинча звідти нею ласує.

Біля станції “Академік Вернадський” народилося близько тисячі пташенят пінгвінів

Раніше йшлося про те, що на острові Галіндез зафіксовано вже майже 4 тисячі субантарктичних пінгвінів. Щороку їхня кількість зростає, і ці птахи все частіше займають околиці станції "Академік Вернадський".

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