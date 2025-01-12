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Біля станції "Академік Вернадський" народилося близько тисячі пташенят пінгвінів (відео)

Біля станції "Академік Вернадський" народилося близько тисячі пташенят пінгвінів (відео)

Субарктичні пінгвіни. Ілюстративне фото: facebook.com/AntarcticCenter

На острові Галіндез гніздують переважно субантарктичні пінгвіни.

Біля станції "Академік Вернадський" народилося близько тисячі пінгвінят. В частині гнізд ще лишаються яйця, тож кількість пташенят зростатиме. Але більшість родин мають вже по двоє малюків.

Про це пише Національний антарктичний науковий центр.

"Вони зараз дуже різні: деякі щойно вилупилися, а деякі вже величенькі й розміром майже як їхні батьки", — розповів біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко.

На відео можна побачити, як відбувається процес годування. Після того, як пташеня просить поїсти, дорослий пінгвін "постачає" частково перетравлену їжу (насамперед це криль) зі стравоходу до дзьоба, а дитинча звідти нею ласує.

Біля станції “Академік Вернадський” народилося близько тисячі пташенят пінгвінів 

Біля станції “Академік Вернадський” народилося близько тисячі пташенят пінгвінів 

Раніше йшлося про те, що на острові Галіндез зафіксовано вже майже 4 тисячі субантарктичних пінгвінів. Щороку їхня кількість зростає, і ці птахи все частіше займають околиці станції "Академік Вернадський".

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