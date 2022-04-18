Біля Стоянки відкрили тимчасовий міст, що розблокує рух авто на Житомирській трасі - Шмигаль

Біля Стоянки відкрили тимчасовий міст, що розблокує рух авто на Житомирській трасі - Шмигаль

Також відновлено залізничне сполучення з Черніговом.

В Україні активно відновлюють нещодавно звільнені від російських окупантів території. Від наслідків перебування загарбників вже розчистили понад 150 км доріг.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму відеозверненні.

Також він розповів про відновлення транспортного сполучення, а також систем електро-, водо- і газопостачання.

"Сьогодні відкрили тимчасовий міст у Стоянці. Це означає, що знову запрацює Житомирська траса. У більшості нещодавно звільнених селах та містах уже відновили електропостачання, воду й газ. Відновили залізничне сполучення з Черніговом", - сказав глава уряду.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента повідомили, що відновити основний міст можна буде орієнтовно за 5-7 місяців після отримання дозволів від військових.

Читайте також: