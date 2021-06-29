Біля Тернополя спалахнула масштабна пожежа на сміттєзвалищі: фото

На місце події постійно підвозять воду ,аби погасити загорання.

Сьогодні, 29 червня, в селі Малашівці Тернопільського району спалахнула масштабна пожежа на полігоні твердих побутових відходів. Відходи горять на площі орієнтовно 100 м. кв.

Як повідомляють в ДСНС Тернопільської області, глибина залягання сміття в осередку пожежі – до 10 метрів.

Пожежу намагаються погасити вогнеборці, комульники та працівники інших служб. Також на місці події працює 2 трактора та самоскид, що здійснюють просипку відсівом осередків пожежі. До сміттєзвалища постійно підвозять воду.

Станом на 15:30 год. ліквідація пожежі на Малашовецькому сміттєзвалищі триває.

"До гасіння пожежі всього залучено: від ГУ ДСНС – 4 одиниць техніки та 16 осіб. Від комунальних та інших служб – 5 одиниць допоміжної техніки", - поінформували надзвичайники.

Нагадаємо, 5 червня у Київській області спалахнуло сміттєзвалище. Дим та сморід оповив довколишні будівлі.

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