Біля Тернополя водій переїхав на смерть чоловіка, який лежав на дорозі

Від отриманих травм потерпілий загинув на місці аварії.
Неподалік села Великий Ходачків Тернопільської області водій автомобіля переїхав 38-річного місцевого мешканця. Від отриманих травм потерпілий помер на місці ДТП.
Як розповіли у поліції Тернопільщини, аварія сталась 13 грудня, близько 18:40.
Водій автомобіля Geely Mr-7151А допустив наїзд на 38-річного місцевого жителя.
"Кермувальник стверджує, що помітив невідомого занадто пізно, оскільки той лежав на проїжджій частині та намагався піднятися. Потерпілий помер на місці ДТП", - йдеться у повідомленні.
У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. У справі триває слідство відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України.
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