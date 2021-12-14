Біля Тернополя водій переїхав на смерть чоловіка, який лежав на дорозі

Біля Тернополя водій переїхав на смерть чоловіка, який лежав на дорозі

Від отриманих травм потерпілий загинув на місці аварії.

Неподалік села Великий Ходачків Тернопільської області водій автомобіля переїхав 38-річного місцевого мешканця. Від отриманих травм потерпілий помер на місці ДТП.

Як розповіли у поліції Тернопільщини, аварія сталась 13 грудня, близько 18:40.

Водій автомобіля Geely Mr-7151А допустив наїзд на 38-річного місцевого жителя.

"Кермувальник стверджує, що помітив невідомого занадто пізно, оскільки той лежав на проїжджій частині та намагався піднятися. Потерпілий помер на місці ДТП", - йдеться у повідомленні.

У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. У справі триває слідство відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України.

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