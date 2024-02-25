Біля Тиси затримали "плавців"-нелегалів з надувними камерами для шин

Порушників зупинили прикордонники.
Троє "плавців"-ухилянтів планували перетнути річку Тиса з надувними камерами для шин.
Про це повідомляє ДПСУ.
Чоловіки заплатили переправникам по $4000. Дочекавшись ночі, ділки повідомили "клієнтам", що доведеться перепливати річку без човна.
Проте дорогою до кордону порушників зупинили прикордонники.
"Правову оцінку діям затриманим надаватиме суд. Оперативники встановлюють коло причетних осіб", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на кордоні затримали бігунів-ухилянтів.
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