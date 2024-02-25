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Біля Тиси затримали "плавців"-нелегалів з надувними камерами для шин

Біля Тиси затримали "плавців"-нелегалів з надувними камерами для шин

Біля Тиси затримали "плавців"-нелегалів з надувними камерами для шин

Ухилянти, які планували перетнути річку Тиса з надувними камерами для шин / Фото: скирншот

Порушників зупинили прикордонники.

Троє "плавців"-ухилянтів планували перетнути річку Тиса з надувними камерами для шин.  

Про це повідомляє ДПСУ.

Чоловіки заплатили переправникам по $4000. Дочекавшись ночі, ділки повідомили "клієнтам", що доведеться перепливати річку без човна.

Проте дорогою до кордону порушників зупинили прикордонники. 

"Правову оцінку діям затриманим надаватиме суд. Оперативники встановлюють коло причетних осіб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на кордоні затримали бігунів-ухилянтів.

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