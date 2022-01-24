Біля трупів були рушниці і набої: у Полтавській області знайшли двох застерелених чоловіків

Біля трупів були рушниці і набої: у Полтавській області знайшли двох застерелених чоловіків

Поліція з'ясовує причини смерті загиблих.

У неділю, 23 січня, в одному з сіл Семенівської громади Кременчуцького району, що на Полтавщині, у житловому будинку виявили застреленими двох чоловіків 35 та 39 років.

Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

"До сектору поліцейської діяльності №1 (смт. Семенівка) Кременчуцького райуправління поліції 23 січня, близько 23:00 години, надійшло повідомлення від 74-річної місцевої жительки, що її син, ймовірно, покінчив життя самогубством, вистреливши з рушниці", - йдеться у повідомленні.

На місце події одразу прибула поліція. В помешканні правоохоронці виявила мертвими одразу двох чоловіків 35 та 39 років з тілесними ушкодженнями, характерними від пострілу. Також поліцейські у будинку знайшли дві мисливські рушниці, набої та гільзи, які відправили на експертизу.

Зараз правоохоронці намагаютьтся встановити обставини смерті двох чоловіків.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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