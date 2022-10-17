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Біля Ужгорода поліцейський на смерть збив 15-річного хлопця: фото

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Біля Ужгорода поліцейський на смерть збив 15-річного хлопця: фото

Фото: Державне бюро розслідувань

Поліцейського затримали на місці події.

Поблизу Ужгорода Закарпатської області в неділю, 16 жовтня, поліцейський на смерть збив 15-річного хлопця, який переходив дорогу. 

Про це повідомляє ДБР. 

За даними слідства, 15-річний підліток переходив дорогу в межах пішохідного переходу. Там його збив автомобіль, за кермом якого був працівник поліції. Від отриманих травм хлопець помер на місці трагедії. 

© Державне бюро розслідувань
Фото: Державне бюро розслідувань

Правоохоронець керував власним авто у позаробочий час. На момент аварії він був тверезим. Поліцейського одразу затримали. Йому інкримінують ч. 2 ст. 286 КК України. 

© Державне бюро розслідувань
Фото: Державне бюро розслідувань

ДТП в Україні 

В Україні, попри війну, продовжують ставатись смертельні ДТП. Так, у Рівненській області водій Volkswagen B5 не впорався з керуванням та врізався у дерево. На місці аварії загинув 20-річний чоловік.

У жовтні в Дніпропетровської області зіткнулися легковик і пасажирський автобус. У ДТП постраждали діти

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Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
475
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