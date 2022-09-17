Біля вілли у Криму вщент спалили машини відомого російського пропагандиста Кисельова (фото)

У Криму невідомий підпалив машини голови агентства "Росія сьогодні", російського пропагандиста Дмитра Кисельова.
Інцидент трапився у ніч проти 17 вересня, у Коктебелі.
Про це повідомляє український журналіст Денис Казанський та російські телеграм-канали.
Зазначається, що невідомий підпалив авто близько другої години ночі в Коктебелі. Згоріли "Ленд Ровер Фрілендер" та гольф-кар, які стояли біля вілли Кисельова.
Як пише телеграм-канал "Кровавая барыня", правоохоронці так званої окупаційної "влади" розшукують невідомого чоловіка, який спали авто телеведучому. Також додають, що це начебто був спеціальний підпал.
"На ранок сюди приїхало керівництво регіональної "поліції", а місцеві силовики зайнялися пошуком палія. За попередніми даними, це чоловік, який прийшов на місце у медичній масці та бахілах. Наразі співробітники "поліції" вивчають камери спостереження, а також обходять місцеві аптеки та магазини, намагаючись знайти покупців товарів, які злочинець використав для приховування своєї особи", - йдеться у повідомленні.
Зауважимо, офіційної інформації щодо підпалу від окупаційного режиму немає. Також це не коментує і сам кремлівський пропагандист.
Як повдіомляли раніше, в ефірі програми пропагандиста Соловйова похвалили головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
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