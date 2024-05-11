Біля Вінниці в автомобільній аварії загинуло троє поліцейських: фото

У суботу, 11 травня, на об’їзній дорозі міста Вінниці внаслідок автомобільної аварії загинули троє працівників Білоцерківського районного управління поліції, які проходили тут курс навчання на поліцейських офіцерів громади. Ще один правоохоронець госпіталізований до лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції, опублікувавши фото з місця ДТП.

“Правоохоронці перебували поза службою та саме повертались з навчання", — йдеться у повідомленні.

В смертельній аварії зіткнулося три автомобілі.

Водія другого автомобіля, Toyota Tundra, його дружину та їхню неповнолітню дитину доставили до медичного закладу. За інформацією медиків, загрози їхньому життю немає. Третій автомобіль отримав механічні пошкодження.

На місці аварії працюють слідчі, з’ясовуючи обставини ДТП.

За фактом аварії розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше очільник районної військової адміністрації у Броварах Володимир Майбоженко, перебуваючи напідпитку, влетів на авто в натовп, внаслідок чого четверо людей отримали травми. ДТП він скоїв на власному автомобілі Volvo.

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