Біля Вінниці збили два "Калібри": уламки травмували п'ятьох осіб

Життю потерпілих нічого не загрожує.

Напередодні вдень, 26 липня, під час повітряної тривоги біля Вінниці сили ППО збили дві російські ракети "Калібр". Уламки збитих ворожих цілей травмували п'ятьох людей.

Про це повідомив очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"Вчора (26 липня - Ред.) у передмісті Вінниці приблизно о 14:00 було збито дві ракети "Калібр". Від уламків постраждали п'ятеро осіб", - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, потерпілим було надано необхідну медичну допомогу. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджено господарські й технічні приміщення. Розмір збитків наразі уточнюється, наголосив Борзов.

До слова, напередодні сили ППО завдали удару крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. До повітряного простору ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс. Обидві ракети було збито на Вінниччині.

Атака 26 липня

В Україні кілька разів від ранку оголошували повітряну тривогу. Масштабна розпочалася близько після 13:00 та охопила всі області. У Повітряних силах попередили про загрозу ракетних ударів.

Стало відомо, що окупанти завдали удару по Україні двома крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Ворожі цілі вдалося збити.

Після 18:00 по всій території України оголосили повітряну тривогу. Існувала велика загроза ракетних ударів. Була загроза ударів ракетами по заходу країни. Зокрема, під ударом опинилася Хмельниччина.

Після масованої атаки представник ПС ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що було ціллю окупантів на Хмельниччині. Йдеться про місто Старокостянтинів. Там розташований військовий аеродром.

Стало відомо, що протягом атак 26 липня ППО збила велику кількість російських ракет - 36 цілей. Так, близько 17:00 окупанти запустили з акваторії Каспійського моря 36 ракет Х-101/Х-555, а до цього, близько 13:00 - три "Калібри".

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