Біля водоспаду Труфанець завершилося "Велике будівництво" найдовшої підпірної стінки України 

Довжина споруди сягає двох кілометрів.

На Закарпатті завершилося зведення найдовшої підпірної стіни в Україні – вона збудована на дорозі Н-09 (Мукачеве – Рахів – Івано-Франківськ – Львів) біля водоспаду Труфанець.

По це інформує Укравтодор.

Довжина споруди сягає двох кілометрів. Об’єкт захищатиме дорогу Н-09 від руйнівного впливу річки Тиса. Функція споруди, яку звели за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", – зменшити масштаби розмиву земляного полотна і стримати зсуви ґрунту.

Крім того, гора біля Труфанця укріплена на випадок зсувів та селевих потоків. Проїжджа частина дороги Н-09 у цьому місці розширена від шести до восьми метрів. Дана магістраль має велике значення, адже вона з’єднує три області України. Особливість об’єкту в тому, що Н-09 є доволі проблемною трасою, котра має найбільшу кількість підпірних стінок та габіонів (сітчастих конструкцій, заповнених природним каменем).

Зміцнена стіна біля Труфанця – це гарантія безпеки туристів під час їхніх подорожей неймовірними місцями Закарпаття. Найвищий природний водоспад України розташований на південно-східних схилах гірського масиву Свидівця, в межах Рахівського району Закарпатської області. Труфанець вже чекає на гостей та їхні захоплені погляди.

Нагадаємо, що у 2022 році у межах "Великого будівництва" запланований старт будівництва Київської обхідної дороги, нового мосту через Дніпро у Кременчуці, Ямпільського мосту на кордоні України та Молдови, а також початок реалізації першого концесійного автобану Краківець – Броди – Львів – Рівне. Про це раніше повідомив координатор програми та заступник голови президентського офісу Кирило Тимошенко.