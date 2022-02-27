Біля Володимира на Волині внаслідок ворожого ракетного обстрілу загинув український захисник

Ворог випустив ракети на території населених пунктів з мирними жителями.

Сьогодні, 27 лютого, біля міста Володимир Волинської області внаслідок ворожого ракетного обстрілу загинув український захисник.

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Про це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка.

"На жаль, після сьогоднішнього ураження ракетою поза містом ми маємо втрату нашого захисника", – повідомив Ігор Пальонка.

Нагадаємо, 26 лютого у Житомирській обалсті загинув 19-річний військовослужбовець з Волині Артур Фацинець.

Також у ніч проти 26 лютого під час захисту Києва загинув 22-річний командир танка з Львывщини Віталій Сапило.