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Біля Володимира на Волині внаслідок ворожого ракетного обстрілу загинув український захисник

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Біля Володимира на Волині внаслідок ворожого ракетного обстрілу загинув український захисник

12 грудня - Світовий день запалених свічок / Pexels

Ворог випустив ракети на території населених пунктів з мирними жителями.

Сьогодні, 27 лютого, біля міста Володимир Волинської області внаслідок ворожого ракетного обстрілу загинув український захисник.

Про це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади  Ігор Пальонка.

"На жаль, після сьогоднішнього ураження ракетою поза містом ми маємо втрату нашого захисника", – повідомив Ігор Пальонка.

Нагадаємо, 26 лютого у Житомирській обалсті загинув 19-річний військовослужбовець з Волині Артур Фацинець.

Також у ніч проти 26 лютого під час захисту Києва загинув 22-річний командир танка з Львывщини Віталій Сапило.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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