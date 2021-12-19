Біля вольєра лося залишилися одяг та кросівки: у Харкові таємниче зник чоловік

Біля вольєра лося залишилися одяг та кросівки: у Харкові таємниче зник чоловік

Зниклий працював в місцевому "Екопарку".

У Харкові розшукують чоловіка, який працював різноробочим в Екопарку.

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Про зникнення чоловіка повідомляють у телеграм-каналі "Харьков Life".

У Харкові кілька днів тому зник 34-річний Микола Кулінчик. Він працював різноробом в Екопарку.

Вранці 13 грудня біля вольєра лося було знайдено його одяг та кросівки. За словами рідних зниклого, роботодавець не повідомив правоохоронні органи про зникнення людини та знайдені речі. Рідні самі звернулися із заявою про зникнення до правоохоронців.

Відомо, що Микола Кулінчик родом з Кривого Рога Дніпропетровської області.

Пошуки чоловіка тривають.

Нагадаємо, що Броварах під Києвом правоохоронці затримали підсудного, який напав на конвоїрів та зник.

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