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Біля Вовчанська російські військові відстрелили палець мирному жителю: фото

Біля Вовчанська російські військові відстрелили палець мирному жителю: фото

Мирний мешканець, якого поранили окупанти біля Вовчанська / Фото: скриншот з відео

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

У неділю, 12 травня, близько 12:30 на околицях міста Вовчанська Харківської області російські військові відстрелили палець 74-річному місцевому мешканцю. 

Про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

Медики надали допомогу постраждалому.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводить слідчий відділ Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, окупаційні війська Росії вранці 12 травня обстріляли Вовчанськ на Харківщині – зруйновано десятки приватних та багатоповерхових житлових будівель. Під завалами одного із будинків була родина з чотирьох людей.   

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