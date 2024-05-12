Біля Вовчанська російські військові відстрелили палець мирному жителю: фото

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
У неділю, 12 травня, близько 12:30 на околицях міста Вовчанська Харківської області російські військові відстрелили палець 74-річному місцевому мешканцю.
Про це повідомили у прокуратурі Харківської області.
Медики надали допомогу постраждалому.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування проводить слідчий відділ Управління СБУ в Харківській області.
Нагадаємо, окупаційні війська Росії вранці 12 травня обстріляли Вовчанськ на Харківщині – зруйновано десятки приватних та багатоповерхових житлових будівель. Під завалами одного із будинків була родина з чотирьох людей.
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