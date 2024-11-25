Біля Запоріжжя будують фортифікації в очікуванні російського наступу – The Economist

Не всі українські військові вважають наступ на Запоріжжя неминучим.

Біля міста Запоріжжя, розташованого за 30 кілометрів від лінії фронту, ретельно будують фортифікації на випадок наступу російських військ.

Про це повідомляє британське видання The Economist.

У публікації йдеться, що про час наступу ніхто не знає, але будівництво укріплень має певний сенс.

“Як один з трьох центрів важкої промисловості, що залишилися в країні, обласний центр [Запоріжжя] залишається критично важливим для виживання України як функціонуючої держави”, - наголошують в The Economist.

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У виданні зазначили, що нові укріплення будуються кільцями, які розходяться від обласного центру.

"Робота ведеться ретельно – мінні поля, інженерні загородження, споруди з бетону та заліза – на відміну від більш хаотичної картини в сусідній Донецькій області, де досі точаться найзапекліші бої", – пише видання.

Що кажуть про наступ військові ЗСУ

В The Economist зауважили, що не всі українські військові вважають наступ на Запоріжжя неминучим.

Полковник Олексій Хільченко, командир бригади швидкого реагування "Спартан", нещодавно розгорнутої в Запоріжжі, зазначив, що Росія зайнята в іншому місці.

За його словами, росіяни планували відправити дві дивізії (20-30 тисяч військових) для початкового штурму, але половина з них була перекинута в Курську область РФ.

Командир батальйону 118-ї бригади, що тримає оборону на південному заході Запорізької області, з позивним "Лемберг", погоджується з цією думкою.

"Вони [росіяни] ще не готові наступати, але коли будуть готові, перший удар буде найважчим", – наголосив він.

Нагадаємо, депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко раніше повідомив, що лінії оборони та фортифікаційні споруди на Запоріжжі будуються вже протягом року.

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