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Біля Запоріжжя загинула 11-річна дівчинка: подробиці трагедії

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Біля Запоріжжя загинула 11-річна дівчинка: подробиці трагедії

Біля Запоріжжя загинула дитина / Фото: pixabay.com

Рятувальники наголосили, що у Запоріжжі заборонене купання у водоймах.

У четвер, 27 липня, в одному із сіл Запорізької області під час купання у Дніпрі потонула 11-річна дівчинка. Рятувальники дістали тіло дитини з води. 

Про це повідомили у ДСНС Запорізької області. 

За даними рятувальників, трагедія сталась на річці Дніпро, водному із сіл Запорізького району. Там дитина разом із друзями купалась у воді без нагляду дорослих. 

Через сильну течію дівчинку почало заносити у воду, а згодом вона зникла з поля зору. На місце події викликали рятувальників. 

"Водолази Аварійно-рятувального загону спецпризначення обстежили 1000 кв.м акваторії річки, виявили тіло дитини на дні, доставили його на берег та передали поліції для проведення судмедекспертизи", - йдеться у повідомленні. 

Обставини трагедії розслідує поліція. Рятувальники також нагадали, що через війну Росії проти України у Запорізькій області заборонено відпочивати на воді, оскільки існує загроза терористичних ударів з боку РФ. 

Нагадаємо, у Харківській області під час відпочинку загинула 14-річна дівчина. Її подругу, яка теж тонула, вдалось врятувати. 

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Дата публікації
Перегляди
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