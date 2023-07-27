Біля Запоріжжя загинула 11-річна дівчинка: подробиці трагедії

Рятувальники наголосили, що у Запоріжжі заборонене купання у водоймах.
У четвер, 27 липня, в одному із сіл Запорізької області під час купання у Дніпрі потонула 11-річна дівчинка. Рятувальники дістали тіло дитини з води.
Про це повідомили у ДСНС Запорізької області.
За даними рятувальників, трагедія сталась на річці Дніпро, водному із сіл Запорізького району. Там дитина разом із друзями купалась у воді без нагляду дорослих.
Через сильну течію дівчинку почало заносити у воду, а згодом вона зникла з поля зору. На місце події викликали рятувальників.
"Водолази Аварійно-рятувального загону спецпризначення обстежили 1000 кв.м акваторії річки, виявили тіло дитини на дні, доставили його на берег та передали поліції для проведення судмедекспертизи", - йдеться у повідомленні.
Обставини трагедії розслідує поліція. Рятувальники також нагадали, що через війну Росії проти України у Запорізькій області заборонено відпочивати на воді, оскільки існує загроза терористичних ударів з боку РФ.
Нагадаємо, у Харківській області під час відпочинку загинула 14-річна дівчина. Її подругу, яка теж тонула, вдалось врятувати.
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