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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1115
Час на прочитання
1 хв

Білий дім наказав обмежити Україні Starlink, Нічні обстріли України: головні новини ночі 16 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Володимир Зеленський, Путін та Дональд Трамп

Володимир Зеленський, Путін та Дональд Трамп / © ТСН

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 16 жовтня 2026 року:

  • Ворог атакував два обласних центри на заході України: пролунали вибухи Читати далі –>

  • Журналісти Reuters зʼясували, хто віддав наказ обмежити Україні Starlink Читати далі –>

  • Атака дронів паралізувала Москву: жоден аеропорт не працює, у небі немає літаків Читати далі –>

  • «Зеленський не хоче домовлятися»: Трамп різко розкритикував президента України Читати далі –>

  • Вночі російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

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