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"Бім, твоя місія виконана": у Тернополі з урочистостями відправили на пенсію собаку (фото)

"Бім, твоя місія виконана": у Тернополі з урочистостями відправили на пенсію собаку (фото)

ДСНС у Тернопільській області

Бім є володарем міжнародного сертифікату рятувально-пошукового собаки.

У Тернополі 21 вересня з урочистостями відправили на пенсію собаку-рятувальника прізвисько Бім. Він був першим псом у лавах тернопільських рятувальників. 

Про це повідомили в ДСНС у Тернопільській області. 

Собака Бім рятував людей з-під завалів та під час інших надзвичайних ситуацій. Також він був у зоні проведення АТО. Бім є володарем міжнародного сертифікату рятувально-пошукового собаки.

"Він здатен був відшукати потерпілого в найекстремальніших умовах, міг знайти потерпілого у руїнах на чотириметровій глибині та відчути людину, котра знаходиться від нього на висоті до двох метрів! Свій професіоналізм лабрадор підтвердив, коли став наймолодшим учасником чемпіонату світу серед собак-рятувальників у Нідерландах та кращим у національному чемпіонаті, де у темряві  віднайшов потерпілого швидше, ніж інші собаки – лише за чотири хвилини", - повідомили у ДСНС. 

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Начальник головного управління ДСНС у Тернопільській області Віктор Маслей урочисто відправив Біма на відпочинок.

"Бім, твоя місія виконана з честю", - сказав рятувальник. 

Нагадаємо, у кадр із ведучим погоди увірвався собака й повеселив глядачів

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