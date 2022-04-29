Криптобіржа Binance заблокувала криптовалютні акаунти родичів кремлівських чиновників.

Відтепер вони не зможуть використовувати свої облікові записи для продажу, придбання чи переказу криптоактивів.

Про це у своєму Телеграмі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, заблоковано сторінки:

Поліни Ковальової, падчерки міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова;

Єлизавети Пєскової, дочки прессекретаря президента Володимира Путіна Дмитра Пєскова;

Кирила Малофєєва, сина магната Костянтина Малофєєва, який перебуває під санкціями OFAC і, на думку ЗМІ, пов'язаний із викраденням біткоїнів із біржі WEX.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що проти російських олігархів запровадять нові санкції. Очільник Білого дому наголосив, що власність російської клептократії має бути конфіскована, а самі олігархи притягнуті до відповідальності.

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