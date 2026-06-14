"Біолабораторії в Україні": матеріали Габбард містять дані російського ГРУ та помилки на карті

Габбард видала документи ГРУ за розвідку США / © Associated Press

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Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард видала документи російського ГРУ про так звані біолабораторії в Україні як офіційні документи американських спецслужб.

Це виявила журналістка Лора Лумер.

Габбард видала документи ГРУ за офіційні дані розвідки США

За даними журналістки, політична команда Габбард видала офіційні документи російського ГРУ за свої дані. На них наклали логотип ODNI і видали за оригінальний продукт американських спецслужб.

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На одному зі слайдів є внутрішній робочий матеріал американської корпорації Black & Veatch, яка працювала з Агентством Міноборони США зі зменшення загроз. РФ стверджувала, що захопила ці документи на початку повномасштабної війни і подала їх до Радбезу ООН.

Журналістка збирається подати запит FOIA до ODNI, аби дізнатися обставини підготовки цих матеріалів. На першому слайді міститься оцінка американської розвідки про те, що Росія намагатиметься поширювати брехливі наративи про американські біолабораторії у США. Факт, що цей фейк поширила директорка розвідки США, є іронічним.

Колишня американська законодавиця Тулсі Габбард оприлюднила звіт, у якому стверджує про нібито таємне фінансування Вашингтоном понад 120 біолабораторій у 30 країнах світу. За її словами, американська влада навмисно приховувала цю інформацію від громадян.

У поширенні дезінформації Габбард звинуватила колишнього директора NIAID Ентоні Фаучі та посадовців з нацбезпеки адміністрації Джо Байдена.

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Окрему увагу в матеріалах приділено Україні. Габбард зауважила, що розвідка США нібито фіксувала ризики захоплення або пошкодження російською стороною однієї з таких лабораторій, де зберігалися небезпечні зразки. На підтвердження своїх слів вона додала «карту з локаціями установ», їхніми рівнями біобезпеки та специфікою роботи.

Однак на опублікованій карті Київ зображено некоректно, одне з міст підписано як «Чернів», а до переліку міст з американськими біолабораторіями також внесли і тимчасово окупований Росією Крим та «Закарпаття», яке не є окремим містом.

Неправильна карта України, згенерована ШІ, в офіційних документах американської розвідки

Ймовірно, на другому слайді карта України була згенерована штучним інтелектом, адже суттєво відрізняється від даних, які публікує американська розвідка, а також містить очевидні географічні й орфографічні помилки.

Так, оприлюднені директоркою Національної розвідки США (ODNI) Тулсі Габбард документи щодо «українських біолабораторій» містять графіку та дані, які раніше публікували російські спецслужби.

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Дослідники наголошують, що оприлюднені Габбард матеріали підміняють поняття. Діяльність, про яку йдеться, здійснювалася з 2005 року в межах офіційної програми спільного зменшення загрози Нанна-Лугара. Її метою була біологічна безпека та утилізація небезпечних патогенів радянських часів, а не створення біологічної зброї чи дослідження з посилення функцій вірусів.

Наразі від адміністрації США вимагають видалити згадані матеріали з офіційних урядових ресурсів.

Біолабораторії в Україні: останні новини

Фейк про «американські біолабораторії в Україні» — це один із наймасштабніших і найдовших дезінформаційних «серіалів» російської пропаганди. Цей міф Кремль створив не за один день, адже його активно розкручували роками. У 2022 році цей наратив перетворили на одне з головних виправдань повномасштабного вторгнення.

Російські політики, МЗС та державні медіа заявляють, що на території України діє мережа з десятків секретних лабораторій під керівництвом Пентагону.

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У Кремлі переконані, що в цих лабораторіях нібито розробляють генетично модифіковану біологічну зброю, етнічно орієнтовану зброю, також тренують мігруючих птахів, кажанів і навіть «бойових комарів» для перенесення смертельних вірусів через кордон на територію РФ.

І хоча все це звучить доволі комічно, подекуди трапляються політики на Заході, які у це вірять чи використовують для антиукраїнських популістичних рішень.

Насправді ж в Україні існують біологічні та медичні лабораторії — як і в будь-якій іншій цивілізованій країні світу. Вони не секретні, не військові й повністю належать Україні, і підпорядковуються Міністерству охорони здоров’я або Держпродспоживслужбі. У цих лабораторіях займаються епідеміологічним наглядом, вивчають віруси, бактерії, харчові отруєння, допомагають діагностувати хвороби та запобігають спалахам епідемій.

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