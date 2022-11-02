"Біологічна зброя" у дії: у Дніпрі "бойовий орлан" атакував працівника АТБ (відео)

У Дніпрі орлан навідався на продовольчу базу.
У Дніпрі орлан прилетів на одну з продовольчих баз. Він з-поміж інших працівників помітив одного і заскочив йому на спину, викликавши здивування і сміх у присутніх.
Відео очевидці виклали в Мережі.
На кадрах видно, як хижий птах приземлився на спину одного з працівників.
Поведінка птаха насмішила присутніх, оскільки поводився він неагресивно, а доволі дружньо. Посидівши на спині орлан полетів далі.
Як з'ясувалося, птах-згубко домашній, його розшукує власник.
"Птах - вигодуванець, у нього є власник, який зараз на фронті. Він залишив орлана на сусідку, яка його випустила. Плануємо повернути його власнику, коли той повернеться", - повідомляють у соцмережах.
Орлана помітили в кількох районах міста, але спіймати його не змогли, тож спроби повернути птаха додому тривають. Якщо хтось бачив орлана, просять повідомити за номером +380687880915.
Нагадаємо, що посол Албанії в ООН Феріт Ходжа заявив, що втомився від засідань, які скликає РФ щодо "біолабораторій" та "бойових комарів" в Україні. Він завуальовано назвав усі виступи Росії маячнею.
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