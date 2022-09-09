"Біозброя" в одеському загоні морської охорони: до прикордонників доєднався крилатий матрос

Молодий сокіл доєднався до одеського загону морської охорони, йдеться в ТСН.

Його прикордонники врятували ще малим на одній з позицій. Пернатого назвали Джиммі, що означає «летючий». Спочатку годували з рук м’ясом та рибою, я як трошки підріс - розкладали та підвішували їжу у різних місцях, аби Джиммі поступово вчився сам добувати собі харч.

Згодом йому присвоїли і перше звання – матрос. Коли вже стало очевидно, що Джиммі готовий до повноцінної служби, прикордонники відправили його в перший політ, жартуючи, що дали птаху бойове завдання. Тепер він повітряний розвідник.

Крилатий Джиммі: в українському загоні морської охорони служить незвичний матрос

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