"Битимемо ворога його ж зброєю": Зеленський розповів про "трофеї" від російських окупантів

"Битимемо ворога його ж зброєю": Зеленський розповів про "трофеї" від російських окупантів

Танки ворога, бронемашини, боєприпаси – тепер працюватимуть на Україну.

Президент України Володимир Зеленський під час звернення 9-го березня розповів, що українські військові і оборонці взяли чимало ворожої зброї, яка тепер працюватиме проти окупантів.

"Наші військові, наші тероборонівці змогли поповнити арсенал нашої техніки завдяки багатьох трофеїв, які взяли на полі бою. Танки ворога, бронемашини, боєприпаси – тепер працюватимуть на нашу оборону. На наше життя.

Що може бути більш принизливе для окупантів? Ми будемо бити ворога його ж зброєю. На додачу до нашої. Яку російські війська вже непогано відчули. Відчули так, що все більше солдат і командирів противника задають собі просте питання: а для чого їх послали на цю землю, на цю війну? І у них немає відповіді. Окрім одного слова – загибель", - наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що державний концерн "Укроборонпром" готовий сплатити премію в 1 мільйон долларів за вкрадений чи трофейний літак.