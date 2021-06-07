Битка і травматична зброя: в передмісті Харкова ДТП продовжилася стріляниною

Водій Toyota почав бити битою по машині.

У передмісті Харкові Пісочині Toyota врізалася у відбійник. Після чого почався конфлікт з активістом, який почав знімати на камеру цю подію: битка і травматична зброя пішли в хід.

Про це повідомляють в харківських соцмережах.

За попередньою інформацією, не поділили дорогу Toyota Camry і Ваз 2112, внаслідок чого п'яний водій Toyota почав бити биткою по машині.

При цьому на місці ДТП виявився чоловік, який почав вести прямий ефір про аварію, після чого на нього почали нападати з биткою.

Були проведені попереджувальні постріли в повітря з травматичної зброї.

За інформацією соцмереж, зараз журналіст перебуває в "швидкій". А водій Toyota Camry від освідчення відмовився. Також в Toyota Camry була дитина, вона вдарилася головою під час аварії.

Нагадаємо, що раніше в Києві агресивна людина з битою напала на водія авто.

Читайте також:

Новини України: у Києві водій позашляховика кинувся з бейсбольною биткою на чоловіка через зауваження

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання