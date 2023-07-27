Битою “вибивав правду”: з'явилося відео знущань рівненського військкома над підлеглим

Керівник ТЦК та СП у Рівненській області погрожував підлеглому зламати руку бейсбольною битою, якщо той не розповість про свою співпрацю із правоохоронцями.

На сайті Державного бюро розслідувань опубліковано відео, на якому керівник Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки знущається зі свого підлеглого, б’є його бейсбольною битою і погрожує зламати руку. Керівник районного ТЦК усе це знімає на телефон.

На оприлюднених кадрах, які тривають близько 40 секунд, у своєму службовому кабінеті рівненський військком вимагає від молодого чоловіка “розповісти правду”.

При цьому він змушує підлеглого покласти руку на диван, демонструючи намір зламати її, якщо він не буде говорити.

У відомстві стверджують, що “полковник та підполковник довідалися, що водій стрілецької роти однієї із військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планує доповісти про їхні порушення”.

Посадовці вирішили цього не допустити та побити хлопця битою. Також у ДБР заявили, що потерпілого змушували ставати навколішки та вимолювати пробачення.

Тим часом в розпорядження УП потрапило повне відео, на якому після погроз підлеглий починає розповідати рівненському військкому про те, що правоохоронці, нібито, спіймали його з наркотиками і вимагали від нього “компромат” на керівництво. Для цього він повинен був зняти відео, нібито керівники військкомату зробили якісь документи, щоб допомогти комусь “відкосити” від мобілізації.

Наприкінці розмови керівник ТЦК та СП Рівненської області пропонує підлеглому написати заяву в СБУ, що його змусили підставити своїх керівників.

Нагадаємо, раніше в ДБР повідомили про затримання посадовців Рівненських обласного та районного територіальних центрів комплектування й соціальної підтримки. За місцем роботи, проживання та у транспортних засобах посадовців було проведено обшуки. У керівника Рівненського районного ТЦК та СП було вилучено вісім пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном. Керівнику обласного ТЦК та СП оголошено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану.

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