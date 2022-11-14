Битва дронів: БпЛА ЗСУ витримав повітряну лобову атаку "конкурента" з РФ і "мінуснув" його (відео)

ЗСУ воюють проти РФ не лише на полі бою, але й в повітрі - на дронах.

Так в Мережу потрапило відео, де дрон ЗС РФ намагався протаранити у повітрі український безпілотник.

На кадрах видно, як український дрон завис у повітрі і фіксує з висоти пташиного польоту необхідну йому ділянку фронту. В поле його зору потрапив "ворожий колега", який зі свого боку теж "помітив" противника із ЗСУ.

Росіяни скерували свій дрон проти українського у лобову атаку. Тим не менш, український дрон не лише гідно витримав удар, але й "мінуснув" ворожого конкурента. Після цього він спокійно продовжував далі виконувати свою роботу.

"Битва дронів 3.0. Як завжди, перемога за нами", - підписали відео автори.

Нагадаємо, що на південному фронті тривають артилерійські дуелі. Російським окупантам все тяжче "показувати зуби" ЗСУ.

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