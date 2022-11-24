Битва дронів: ворожий Z-БпЛА самоліквідувався, намагаючись збити безпілотник ЗСУ (відео)

Дрон окупантів намагався збити в повітрі безпілотник ЗСУ. Битва дронів закінчилася поразкою для ворожого безпілотника.

Відео повітряного бою виклали в Мережі бійці ЗСУ.

На кадрах видно, як ворожий дрон з намацьканою на ньому літерою Z помітив дрон ЗСУ і завис у повітрі, поки окупанти, які ним керували, думали, як вийти з ситуації. Вони не надумали нічого кращого, ніж піти на таран і спробувати збити український безпілотник.

Z-дрон на швидкості влетів у дрон ЗСУ, але битва для нього виявилася програшною. Від удару він спікірував вниз і самоліквідувався.

Український дрон-переможець встиг зафільмувати позор свого опонента та його останній повітряний політ і спокійно та гордо продовжив свою роботу.

"У битві дронів рахунок вже 5:0 на користь ЗСУ. Цікаво, вони цю Z-свастику собі на задницю теж наносять?", - прокоментували відео його автори.

Нагадаємо, що БпЛА ЗСУ витримав повітряну лобову атаку "конкурента" з РФ. Він не просто гідно витримав удар, а й "мінуснув" свого суперника.

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