Битва, яка вберегла Україну: Зеленський вшанував пам'ять загиблих "кіборгів" Донецького аеропорту

Також Зеленський підписав указ про нагородження 153-х військовослужбовців Збройних сил за відданість та оборону України.

Український президент Володимир Зеленський вшанував захисників Донецького аеропорту, які загинули 2014-2015 років. Він сказав, що бої за Донецький аеропорт були "одними з найбільш важких і принципових битв для України".

Про це глава держави розповів у традиційному відеозверненні пізно ввечері 20 січня.

"Сьогодні – День памʼяті захисників Донецького аеропорту. Це була одна з найбільш важких і принципових битв для України. Це була битва, в якій сучасні українці віднайшли в собі нашу одвічну міцність. Те, що вберегло Україну, те, що проявляє наш сталевий дух у надзвичайній стійкості та хоробрості українців на полі бою. Я дякую кожному, хто тоді витримав. Я дякую всім, хто тоді допомагав. Світла пам’ять усім, хто віддав свої життя за Україну після 24 лютого, після 2014 року й в усі часи, коли наш народ захищав себе!", - сказав український лідер.

Також 20 січня Зеленський підписав указ про нагородження 153-х військовослужбовців Збройних сил за відданість та оборону України. Це - бійці 30-ї, 53-ї, 92-ї, 93-ї та 110-ї механізованих бригад, 56-ї мотопіхотної бригади, 60-ї піхотної бригади та 102-ї бригади тероборони.

Нагадаємо, 20 січня - День пам’яті захисників Донецького аеропорту. У Об’єднаних Силах ЗСУ вшанували загиблих "кіборгів" та наголосили, що українські кіборги ввійшли в історію героїчного протистояння російським окупантам.

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