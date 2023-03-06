Битва за Бахмут: попри можливий відхід українських військ, війна в місті може ще більше виснажити російські сили - ISW

Можливо, українські війська ведуть обмежений бойовий відхід у східному Бахмуті та продовжують завдавати значних втрат наступальним змішаним військам Росії.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Російські військові блогери також знизили свої очікування щодо здатності російських військ розпочати додаткові наступальні дії, які, ймовірно, завершаться незалежно від того, чи справді російські війська захоплять Бахмут. Якщо російським військам вдасться захистити Бахмут, вони можуть спробувати відновити наступ на Костянтинівку чи Слов’янськ, але зіткнуться з обмеженнями персоналу та обладнання. Ймовірна неминуча кульмінація російського наступу навколо Бахмута до або після його падіння, російський наступ навколо Вугледара та загальмований російський наступ у Луганській області, ймовірно, створюють надійні умови для майбутнього українського контрнаступу.

«Українські сили, ймовірно, здійснюють обмежений тактичний відхід у Бахмуті, хоча оцінювати наміри України щодо повного відходу з міста ще зарано», - йдеться у повідомленні.

Українські війська можуть відступати зі своїх позицій на східному березі річки Бахмутка, враховуючи останні геолокаційні кадри руйнування залізничного мосту через річку в північно-східному Бахмуті 3 березня.

Російські воєнні кореспонденти та військові блогери стверджували, що російські війська захопили східну, північну та південну частини Бахмута 5 березня та заявляли, що ведуть репортажі з позицій у східному Бахмуті, але ISW наразі не може незалежно підтвердити ці заяви.

Геолокаційні кадри показали, що сили ПВК «Вагнера» продовжували просуватися в північно-східному Бахмуті та наступали в районі залізничної станції Ступки 5 березня.

Український військовослужбовець повідомив ЗМІ, що станом на 4 березня російські війська ще не перетнули річку Бахмутка в центрі Бахмута, але росіяни стверджували, що група «Вагнера» відтіснила українські позиції до центру Бахмута.

«Чи планують українські війська утримувати позиції на західному березі Бахмутки, поки невідомо», - читаємо у звіті.

Українська оборона Бахмута залишається стратегічно міцною, оскільки вона продовжує знищувати російську живу силу та техніку, поки українські сили не зазнають надмірних втрат.

Українські війська навряд чи відступлять із Бахмута одразу й можуть продовжити поступовий відхід із бойовими діями, щоб виснажити російські сили продовженням війни в містах. Російські війська навряд чи зможуть швидко отримати значні територіальні здобутки під час ведення війни в містах, яка зазвичай надає перевагу тим, хто захищається, і може дозволити українським силам завдати значних втрат наступальним російським підрозділам, навіть якщо українські війська активно відступають.

Центр міста Бахмут розташований на західному березі річки Бахмутка, і російським військам доведеться пройти через цей район, якщо вони не зможуть просунутися безпосередньо на північ або південь від Бахмута на захід від центру міста. Такі міські умови та особливості річки можуть піти на користь українським силам, якщо українські сили зможуть утримувати лінію від Хромове (селище на північно-західній околиці Бахмута - ред.) на південь до траси Т0504 Бахмут-Костянтинівка. Російські військові блогери відзначають, що українські війська зберігають здатність обороняти Хромове та продовжують відбивати російські атаки на Іванівське та на трасі Т0504 на півдні.

Українська оборона позицій біля Хромового та на T0504 може змусити російські сили вести бої через міську місцевість у центрі Бахмута, що може спричинити значні затримки та втрати російських сил і прискорити кульмінацію російського наступу. Міська війна в Бахмуті може ще більше погіршити вже виснажені російські змішані сили подібно до того, що було спричинено відходом України від лінії Сєвєродонецьк-Лисичанськ, що фактично завершило російські наступальні операції в Луганській та Донецькій областях влітку 2022 року.

Ситуація в Бахмуті: деталі

Російські окупанти продовжують спроби оточити Бахмут. Ситуація у місті складна, але некритична. Про це заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Додамо, що ЗСУ контролюють ключову трасу до Бахмута. Водночас ситуація навколо Бахмута і на його околицях дуже схожа на пекло. А вказаний шлях є критично важливим для постачання зброї до міста.

Також за контроль над дорогою до Бахмута росіяни гинуть сотнями: лише за одну ніч десантники знищили 15 груп вагнерівців.

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