Битва за IKEA: росіяни тягають одне одного за шкібарки, щоб здобути останні товари виробника на ринку Росії (відео)

Битва за IKEA: росіяни тягають одне одного за шкібарки, щоб здобути останні товари виробника на ринку Росії (відео)

Знаючи про закриття мережі магазинів у Росії, громадяни почали розгрібати з полиць все що є.

Через вторгнення Росії в Україну багато компаній закрили свої філії на території країни-агресора, серед нихшведська компанія IKEA. Знаючи про закриття її магазинів у Росії, громадяни почали розгрібати з полиць все що є.

Відео штовханини між двома росіянками за товар IKEA виклали в Мережі.

На кадрах видно, як дві росіянки чубляться, бо одночасно схопили один і той же товар.

Станом на 5 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній.

Airbnb - сервіс оренди житла призупиняє діяльність в Росії та Білорусі. Apple Pay – повний блок. Apple ­– повний вихід із ринку. Adidas ­– відмова від роботи зі збірною з футболу. Audi – виходять із ринку. AMD – призупинили постачання всієї продукції до Росії та Білорусі. Amazon – повний блок всього рітейлу. Adobe – повний блок. Autodesk - найбільший розробник програмного забезпечення для будівництва та машинобудування зупиняє роботу в Росії. British Petrolium – вийшли з "Роснефти" 20% акцій. BBC – відкликання ліцензій на мовлення. BMW ­– закриває заводи, блокує постачання. Bolt – вихід із ринку. Boeing – вихід із ринку. Bosch - зупиняє виробництво в Росії від 16 березня. Chevrolet – виходять з ринку. Cannes Festival ­– блок російської делегації. Canon – інтернет-магазин техніки йде з російського ринку. Cadillac – виходять з ринку. Carlsberg ­– обмеження експорту. Cex Io ­– крипто-майданчик блокує російських користувачів. Cinema 4D ­– не працює програма. Coca Cola - йде з ринку Росії. Компанія Cisco - американський виробник мережевого обладнання та програмного забезпечення Cisco Systems Inc. призупинив діяльність у Росії та Білорусі. Coursera - освітня платформа зупиняє діяльність в Росії. Danone ­– вихід із ринку разом із дочірньою компанією "Простоквашино". Dassault - зупиняє постачання джетів Falcon до Росії. Diageo - Johnnie Walker, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff, Baileys, White Horse та інші бренди компанії Diageo припиняють експорт до Росії. Disney ­– скасування всіх фільмів. Dell – вихід з ринку. Dropbox –­ припиняє працювати в Росії за кілька днів. DHL – вихід з ринку. eBay - 3 березня американська компанія призупинила доставку замовлень до Росії. Embraer - бразильський авіабудівний конгломерат перестає постачати до Росії запчастини для літаків свого виробництва. Таких літаків у РФ 15, їх використовує авіакомпанія S7 на внутрішніх маршрутах. EPAM - закриває російський офіс, перестає обслуговувати російських клієнтів. Eurovision – дискваліфікація. Ericsson – вихід з ринку. Exxon Mobil – відкликають усіх фахівців із нафтових компаній Росії. Etsy ­– блок усіх балансів на російських рахунках. Facebook ­– блокування акаунтів російських ЗМІ. FedEx ­– повна заборона постачання. Formula 1 ­– скасування турніру в Сочі. Ford ­– закриває усі магазини. FIFA – дискваліфікація збірної на ЧС та заборона на проведення будь-яких міжнародних матчів у Росії. Google, YouTube - материнська компанія цих сервісів - Alphabet Inc. - заявила про призупинення продажу онлайн-реклами в Росії. Google Pay – частковий блок. Google Maps – блок інформації для Росії. General Motors – зупиняє експорт. HP ­– заборона ввезення. H&M – бренд одягу припинив продажі в Росії. Harley Davidson – припинення постачання. Heineken - нідерландський концерн призупиняє експорт пива до Росії, а також нові інвестиційні проєкти в країні. Hermes - бутіки модного французького дому закриваються у РФ. IBM – повністю виходять з російського ринку. IKEA - групи компаній вирішили тимчасово призупинити діяльність в Росії. Instagram – блокування пропаганди. Intel – призупинили постачання всієї продукції до Росії та Білорусі. Jaguar – виходять з ринку. Jooble – видалили сервіс та зробили заяву. Kering - група, що об'єднує ряд люксових брендів, зокрема Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent, оголосила про закриття всіх магазинів у Росії. KUNA – вихід з ринку. Komatsu - один з найбільших виробників будівельної техніки у світі — японська компанія Komatsu зупиняє постачання до Росії. LEGO - компанія призупинила постачання свої товарів до Росії. Lenovo – вихід з ринку LinkedIn ­– готуються до повного виходу з країни. MOK – скасування всіх змагань. Mastercard – призупинення виробництва карток, відключення кількох банків. Maersk – зупинка поставок в/з Росії ­– прощавай одяг з Aliexpress і ASOS. Marks & Spencer - зупиняє постачання до Росії. Mercedes-Benz ­– вихід з країни. Megogo – видалення всіх російських фільмів. Metro ­– звільнення 10 тис. працівників. Mitsubishi ­– звільнення працівників 141 сервісного центру. Microsoft - припиняє продаж товарів та надання послуг в РФ. Mobile World Congress – відмова акредетації для делегації з Росії. Moody's - міжнародне рейтингове агентство від 5 березня припиняє комерційну діяльність у Росії. NFT ­– блок коштів користувачів з Росії та Білорусі, переказ їхніх грошей Україні. NHL ­– повний блок для гравців з Росії. Netflix – блок для російських підписок, зупинка виробництва російських серіалів. Nike – закривають усі магазини. Nintendo – заборона на покупки в рублях. Nestle – закриває всі 6 фабрик у Росії. Nokia ­– припинила постачання свого обладнання до Росії та співпрацю з російськими партнерами. OnlyFans ­– блокування країни. Oracle ­– припинення всіх операцій в Росії. Paysera – блокування. PayPal ­– платіжна система призупинила роботу в Росії та засуджує вторгнення Путіна до України. Panasonic - зупиняє торгові операції із Росією. Paramount – блок кінопрокату. Parimatch ­­­– відкликали франшизу. Play Station ­– неможливо здійснити оплату. Pornhub ­– заборона доступу до контенту. Porsche ­– вихід з Росії. Renault ­– вихід із ринку. Rolls-Royce - ухвалив рішення зупинити постачання машин до Росії. Samsung pay ­– блокування сервісу. Snapchat ­– блокування додатку для Росії та Білорусі. Scania ­– вихід з Росії. Škoda - зупиняє діяльність у Росії. SpaceX ­– постачання Starlink до України. Shell – розрив контракту з "Газпромом". Spotify ­– неможливість оплати передплати, закриває свої офіси в Росії "на невизначений термін" Sony ­– блок кінопрокату. Swarovski - австрійська компанія, яка спеціалізується на виробництві прикрас оголосила про зупинення продажу на території Росії. Twitter – не можна реєструвати акаунти громадянам Росії. TikTok ­– масове блокування агресивних користувачів і так званих ЗМІ. Toyota ­– звільнення 2600 співробітників з Росії. UEFA ­– скасування фіналу Ліги Чемпіонів у Санкт-Петербурзі, заборона всім клубам на участь у ЛЧ та ЛЕ, розрив контракту з генеральним спонсором "Газпромом". UPS ­– повна заборона постачання. Universal pictures ­– блок кінопрокату. Visa – блокування банків під санкціями. Volvo – виходять з Росії. Yandex – виключення акцій компанії з котирувань на біржі Нью-Йорка. YouTube ­– блокування сотень російських каналів та їхньої монетизації. Warner Bros. ­– скасування всього кінопрокату. Webmoney ­– заборона транзакцій. Wolksvagen ­– виходять із країни. Zoom ­– відкликання ліцензій на розробку програмного забезпечення. Adobe - американська компанія, що займається розробкою програмного забезпечення. Компанія припиняє продаж нових продуктів та послуг у Росії. SHERP - припиняє виробляти запчастини до всюдиходів у РФ. Puma - один зі світових брендів спортивного одягу та аксесуарів, призупиняє поставки продукції до агресора Росії та закриває всі свої магазини через вторгнення до України. IBM - один із найбільших світових виробників усіх видів комп'ютерів і програмного забезпечення, повністю виходить з російського ринку.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу - близько 9000 осіб,

танків ‒ 217,

бойових броньованих машин ‒ 900,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ - 42,

засоби ППО - 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 (інформація уточнюється),

автомобільної техніки - 374,

легкі швидкісні катери - 2,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: