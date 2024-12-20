Битва за світло: перед боєм Олександр Усик зустрівся з українськими ветеранами в Ер-Ріяді

Абсолютний чемпіон у суперважкій вазі Олександр Усик зустрівся з українськими ветеранами у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді перед боєм із британським боксером Тайсоном Ф'юрі.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

За день до бою Олександр Усик зустрівся з українськими захисниками, які приїхали підтримати українського чемпіона. Серед них — шахтарі та енергетики ДТЕК, металурги «Метінвест», а також оборонці Маріуполя в межах проєкту «Серце Азовсталі».

Ветерани побажали боксеру удачі в поєдинку з Ф'юрі. Підтримати Усика до Ер-Ріяду приїхало близько 40 українських захисників.

Ініціатива стала частиною спільної кампанії "Битва за світло", яку реалізує компанія ДТЕК Ріната Ахметова та Олександр Усик.

Її мета — привернути увагу до проблем української енергетики, що постраждала через російські обстріли, та залучити допомогу від міжнародних партнерів для її відновлення та захисту.

Нагадаємо, раніше Усик ініціював флешмоб на створення гімну "Битви за світло" в підтримку сил ППО, рятувальників ДСНС та енергетиків.