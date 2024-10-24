«Битва за світло»: вийшов офіційний трейлер фільму про боротьбу з енергетичним тероризмом росії

Сьогодні вийшов офіційний трейлер документального фільму «Битва за світло», в якому розповідаєттся про героїчну боротьбу сил ППО, рятувальників ДСНС та енергетиків, які захищають Україну від енергетичного терору росії.

Офіційний трейлер фільму доступний за посиланням

Режисером стрічки виступив Василь Київський. Героями фільму стали командири зенітно-ракетних комплексів Повітряних Сил, які першими зустрічали вогнем літаки та гелікоптери ворога 24 лютого. Бійці, які тримають рекорд з кількості знищених ракет та шахедів.

Також героями стрічки стали рятувальники ДСНС, які працюють на найскладніших пожежах на стратегічних об’єктах.

Також у фільмі розповідається про енергетиків ДТЕК, які під час обстрілу залишались на теплоелектростанції, щоб не допустити ще більш масштабних наслідків після атаки.

«Кожен з героїв «Битви за Світло» – це легенда, про яку можна і треба зняти окремий фільм», – зазначив режисер Василь Київський.

У зйомках фільму «Битва за Світло» також взяв участь Олександр Усик. Він прагне привернути увагу міжнародної аудиторії до наслідків руйнувань енергетики України та закликає світ консолідуватись у підтримці.

«Ми все одно це пройдемо. Навіть, якщо не буде світла, ми і є світло – українці, які світять на весь світ», – сказав Олександр Усик.

Всеукраїнська прем’єра фільму відбудеться 17 листопада.