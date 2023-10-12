Битва за "ворота в Донецьк": що відбувається в Авдіївці – огляд подій на фронті

Ворог не залишає спроб захопити Авдіївку. Накопичивши сили, окупанти тиснуть на фланги ЗСУ, щоб оточити місто. За словами військових, цей наступ на Авдіївку – наймасштабніший від початку війни.

Яка ситуація в Авдіївці та як українським бійцям вдається тримати навалу ворога – дивіться далі в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.UA.

Росіяни пішли у наступ

Новий масований наступ на Авдіївку ворог розпочав 10 жовтня. Спочатку о 5 ранку почав гатити з артилерії по місту та його околицях. Потім у хід пішли колони бронетехніки та піхота. Як повідомляли у Генштабі, росіяни кинули туди щонайменше 3 батальйони, а це близько 1000 бійців. Деталі про наступ ворога розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш

"Активно працює російська авіація. Застосували вони і ударні гвинтокрили. Вертольоти Мі-28 оснащенні так званими ЛМУРами – легкими багатоцільовими керованими ракетами, гатять по Авдіївці зависнувши над Донецьком. Роблять це безкарно, бо як самі заявляють, їх ЛМУРИ летять на 14 кілометрів, тому такий гвинтокрил не зіб'єш з ПЗРК – не вистачить дальності", – каже він.

Про активізацію ворога у мережі заявляють і військовослужбовці ЗСУ. За їхніми словами, атака росіян справді безпрецедентна. Тому вони як ніколи потребують підтримки, а від тилу – єднання.

"Нам потрібна ваша всенародна підтримка, як це було з перших днів війни", – зазначив військовий Єгор Фірсов.

Військовослужбовець ЗСУ Андрій Серган в інтерв'ю NV деталізував, чого нагально потребує фронт

"Запитайте комбата чи комбрига у будь-якій бригаді – всі просять РЕБ, "Мавіки", FPV чи інші дрони, а також боєприпаси. Тому не можна говорити, що ми не очікували наступу – ми його очікували. Але ми чекаємо на ці три основні пункти. Плюс на людей", – сказав він.

Треба розуміти, що Авдіївка обороняється ще з 2014 року, тож добре укріплена. Саме тому ворог, як би того не хотів, уже не пробує захопити місто в лоба. Натомість тисне на фланги та хоче оточити Авдіївку. "Пускають слину" окупанти на села Бердичі та Степове західніше Авдіївки.

ЗСУ тримаються

У Генштабі повідомляють, що Сили оборони відбили понад 10 атак ворога біля Авдіївки та ще 10 атак на схід від Степового Донецької області, загалом за добу відбулось 95 бойових зіткнень.

Попри те, що так звані російські воєнкори уже третю добу вішають лапшу про наближення "котла" в Авдіївці, українські бійці тримаються. Підтверджують це і у місцевій військовій адміністрації.

Аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що просування у росіян таки є, але незначні. Утім навіть якщо їм гіпотетично вдасться взяти місто – це не змінить навіть тактичну ситуацію на фронті. Тому мета у росіян така: відволікти українські резерви від мелітопольського та бахмутського напрямків.

Провернути щось подібне вони раніше намагались під Куп'янськом на Харківщині. Військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман проаналізував тактику ворога під Авдіївкою.

Журналіст Денис Казанський опублікував кадри зруйнованого мосту на трасі між окупованими Горлівкою і Донецьком. Поцілила в нього саме українська ракета – залишивши ворога без важливої логістичної артерії для просування в бік Авдіївки.

Успішно косять ворогів на цьому напрямку і українські FVP дрони. Кадри їх застосування опублікував волонтер Сергій Стерненко.

"За 2 доби наступу росіян дрони відіграли дуже важливу роль та завдали росіянам близько третини від загальних зазнаних втрат. Поки ще глобально перевага у FPV на нашому боці, але якщо держава максимально не включиться як по цьому типу дронів, так і по засобах РЕБ, за місяць-2 вже росіяни матимуть перевагу. Вони дуже швидко вчаться та активно розвивають цей напрям", – відзначив Стерненко.

За підрахунками Генштабу, на 12 жовтня ЗСУ по всій лінії фронту знищили 990 окупантів, 42 танки та 41 бойову броньовану машину. Приміром 9 жовтня, за день до початку наступу на Авдіївку, ворог втратив 420 людей та всього лиш 6 танків.

Раніше зазначалося, що окупанти намагатимуться захопити Авдіївку до кінця року, щоб подарувати Путіну на Новий рік якусь "епічну перемогу".

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