Бюро економічної безпеки ліквідувало мільярдну податкову аферу на махінаціях з ПДВ

Про це повідомило Бюро економічної безпеки України.

За даними слідства, у схемі була задіяна група підприємств-імпортерів, зареєстрованих в Одеській області. Сума ПДВ у загальному обсязі постачання становила 269 млн грн.

Як працювала схема

Аналітики встановили, що група осіб на території Одеської та Дніпропетровської областей через підконтрольні компанії незаконно формувала податковий кредит під час імпорту товарів народного споживання.

Надалі у документах змінювали номенклатуру продукції: фактично імпортовані товари відображали як картон, будівельні матеріали або мінеральні добрива. Це дозволяло створювати фіктивний податковий кредит, який використовувався для зменшення зобов’язань з ПДВ.

До реалізації схеми залучили 17 підприємств, раніше зареєстрованих у Дніпропетровській, Харківській та Київській областях. Вони мали позитивну податкову історію та основні виробничі засоби на балансі, що забезпечувало безумовну реєстрацію податкових накладних.

Наприкінці 2024 – на початку 2025 року ці компанії перереєстрували на інших осіб та перевели на податковий облік в Одеську область.

Слідство встановило, що незаконно сформованим податковим кредитом скористалися окремі підприємства реального сектору економіки. Використовуючи його, вони зменшували суму ПДВ, яка мала бути сплачена до бюджету.

У результаті податкові зобов’язання штучно занижувалися.

У БЕБ повідомили, що діяльність усіх підприємств, задіяних у схемі, заблокована, а можливість використання залишку податкового кредиту — зупинена.

Наразі детективи проводять досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Встановлюється повне коло причетних осіб та остаточний розмір збитків, завданих державі.