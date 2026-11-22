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Б’ють по лініях передач, щоб ізолювати: чи залишиться Одещина і Дніпропетровщина повністю без світла
Володимир Зеленський розповів про складну ситуацію зі світлом на Одещині та Дніпропетровщині.
Російські війська змінили тактику ударів по українській енергетиці та намагаються знищувати мережі й лінії електропередач, щоб відрізати від джерел живлення Одесу, Одеську область і Дніпропетровщину. Через це в окремих регіонах виникли значні проблеми з електропостачанням.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього відеозвернення за 22 листопада.
«Зараз у росіян тактика на знищення мереж, ліній передач. Намагаються відрізати від енергоджерел Одесу, область Одеську, Дніпровщину нашу. Ситуація там дуже непроста, і є значні відключення», — розповів глава держави.
Зеленський зазначив, що в Одесі вже вдалося заживити об’єкти критичної інфраструктури. Наразі енергетики працюють над забезпеченням альтернативного електропостачання.
Відновлювальні роботи також тривають у Дніпрі, Кам’янському, Харківській області та на Полтавщині.
«Необхідне обладнання є, є ресурс для ремонтів. Максимально фахові наші енергетики. Важливо, що завжди стараються відновити постачання, завжди. Конкретні завдання є і у військових для протидії цій новій тактиці росіян», — підсумував президент.
Раніше ми писали, що Дніпро та Одеса занурилися в темряву після російських ударів по енергетиці.
Зокрема, в Одесі зупинився електротранспорт, у будинках немає водопостачання.