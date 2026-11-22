Нова тактика ударів по енергетиці: РФ намагається відрізати від мереж Одещину та Дніпропетровщину — Зеленський / © Associated Press

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Російські війська змінили тактику ударів по українській енергетиці та намагаються знищувати мережі й лінії електропередач, щоб відрізати від джерел живлення Одесу, Одеську область і Дніпропетровщину. Через це в окремих регіонах виникли значні проблеми з електропостачанням.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього відеозвернення за 22 листопада.

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«Зараз у росіян тактика на знищення мереж, ліній передач. Намагаються відрізати від енергоджерел Одесу, область Одеську, Дніпровщину нашу. Ситуація там дуже непроста, і є значні відключення», — розповів глава держави.

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Зеленський зазначив, що в Одесі вже вдалося заживити об’єкти критичної інфраструктури. Наразі енергетики працюють над забезпеченням альтернативного електропостачання.

Відновлювальні роботи також тривають у Дніпрі, Кам’янському, Харківській області та на Полтавщині.

«Необхідне обладнання є, є ресурс для ремонтів. Максимально фахові наші енергетики. Важливо, що завжди стараються відновити постачання, завжди. Конкретні завдання є і у військових для протидії цій новій тактиці росіян», — підсумував президент.

Раніше ми писали, що Дніпро та Одеса занурилися в темряву після російських ударів по енергетиці.

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Зокрема, в Одесі зупинився електротранспорт, у будинках немає водопостачання.

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