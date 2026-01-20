Б’ють по відновленому: РФ знищила майже всю генерацію, яку ремонтували від жовтня

Олексій Соболев у Давосі / © скриншот з відео

Екстрені потреби енергосистеми перевищують $1 млрд, потрібні трансформатори, мобільні підстанції, мережеве обладнання, кабелі та резервні джерела живлення.

Ключовим фактором залишається швидкість постачання обладнання. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев на панельній дискусії в Ukraine House Davos, організованій Фондом Віктора Пінчука.

За словами Соболева, Росія від 25 жовтня пошкодила близько 8,5 ГВт українських генерувальних потужностей, зокрема ТЕС, ТЕЦ і ГЕС, причому значну частину об’єктів атакували повторно після відновлення. У поєднанні з сильними морозами це призвело до масштабних блекаутів у Дніпрі, Запоріжжі та Києві, втрати теплопостачання й води для сотень тисяч домогосподарств.

Дефіцит електроенергії, за словами міністра, частково покривається імпортом з ЄС — близько 1,9 ГВт, що є рекордним показником, а також стабілізаційними графіками відключень.

«Щодо газу, минулої весни Росія знищила половину видобувних потужностей, які за пів року відновили до 110%, однак восени було зруйновано ще близько 40%. Україна має 13,2 млрд кубометрів газу в сховищах, але для проходження зими необхідно імпортувати понад 4 млрд кубометрів», — підсумував Соболев.

Раніше народний депутат Сергій Нагорняк повідомив, коли в Україні покращиться ситуація зі світлом. «Потрібно перетерпіти січень і лютий, а від березня ситуація має поступово покращуватись», — зазначив нардеп.