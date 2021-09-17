Бив дерев'яними палицями: під Ужгородом судитимуть депутата, який приховував вдома іноземних мігрантів

Відносно чиновника відкрили два кримінальні виробництва.

На Ужгородщині під суд відправили місцевого депутата селищної ради, який у себе вдома незаконно приховував іноземних мігрантів.

Про це повідомили в пресслужбі Закарпатської обласної прокуратури.

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Як стало відомо, депутат незаконно утримував у себе вдома трьох громадян Індії. Їм він купував продукти харчування і надавав житло. Водночас систематично бив їх дерев'яними палицями. У майбутньому він планував нелегально переправити їх через кордон в країни ЄС. На цьому він повинен був заробити 3,5 тисячі доларів.

“Наприкінці квітня цього року іноземцям таки вдалося покинути будинок: розбивши вікно на другому поверсі, вони вибралися на сусіднє подвір’я, звідки втекли до будинку однієї з місцевих мешканок. З її допомогою повідомили про злочин правоохоронцям”, — розповіли в пресслужбі обласної прокуратури.

Місцевого депутата затримали і відкрили по відношенню до нього кримінальні виробництва про незаконне позбавлення волі і сприяння в незаконному переправленні через державний кордон України кількох осіб.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську депутатів міськради вакцинували просто під час сесії.

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