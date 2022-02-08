Бив дівчат ногами заради лайків: тиктокер з Дніпра записав відео з вибаченнями та сказав, що "пожартував"

Незабаром після того, як відео почало розповсюджуватись в месенджерах, тіктокера знайшли поліцейські.
У Дніпрі хлопець, який бив дівчат ногами, вибачився за свою поведінку. Таким чином він нібито намагався пожартувати.
Відповідне відео потрапило до соціальних мереж.
“Вибачте, будь ласка, що я дівчатам давав “під****ник”. Таке ніколи більше не повториться. Я не хотів нікого образити. Я пожартував. Мені дуже соромно за свою поведінку”, — сказав у ролику юнак.
Зазначимо, що відео, яке хлопець знімав для лайків у ТікТок, підірвало соцмережі. У коментарях до публікацій місцеві мешканці стали писати, що вони нібито теж ставали жертвами нападів на різних вулицях міста.
Незабаром після того, як відео почало розповсюджуватись в месенджерах, тіктокера знайшли поліцейські.
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