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Бив дівчат ногами заради лайків: тиктокер з Дніпра записав відео з вибаченнями та сказав, що "пожартував"

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Бив дівчат ногами заради лайків: тиктокер з Дніпра записав відео з вибаченнями та сказав, що "пожартував"

Незабаром після того, як відео почало розповсюджуватись в месенджерах, тіктокера знайшли поліцейські.

У Дніпрі хлопець, який бив дівчат ногами, вибачився за свою поведінку. Таким чином він нібито намагався пожартувати.

Відповідне відео потрапило до соціальних мереж.

“Вибачте, будь ласка, що я дівчатам давав “під****ник”. Таке ніколи більше не повториться. Я не хотів нікого образити. Я пожартував. Мені дуже соромно за свою поведінку”, — сказав у ролику юнак.

Зазначимо, що відео, яке хлопець знімав для лайків у ТікТок, підірвало соцмережі. У коментарях до публікацій місцеві мешканці стали писати, що вони нібито теж ставали жертвами нападів на різних вулицях міста.

Новини України: тіктокер, який бив дівчат у Дніпрі, вибачився і сказав, що "пожартував" 

Новини України: тіктокер, який бив дівчат у Дніпрі, вибачився і сказав, що "пожартував" 

Незабаром після того, як відео почало розповсюджуватись в месенджерах, тіктокера знайшли поліцейські.

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