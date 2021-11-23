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Бив дівчинку, поки мати лікувалася: у Житомирській області вилучили дітей з родини

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Бив дівчинку, поки мати лікувалася: у Житомирській області вилучили дітей з родини

Головне управління Національної поліції в Житомирській області

Вітчиму загрожує штраф.

Дізнавачі Бердичівського районного відділу поліції оголосили 36-річному жителю району про підозру у нанесенні тілесних ушкоджень дитині. Тепер правопорушнику загрожує  штраф, громадські роботи або виправні роботи. Досудове розслідування триває.

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

У ході здійснених перевірок правоохоронці задокументували й нехтування матір’ю обов’язків по вихованню дітей. Відтак відносно жінки складено адміністративний протокол. Наразі діти вилучені з родини. 

Нагадаємо, 24 жовтня до поліції надійшло повідомлення від жительки Бердичівського району про побиття співмешканцем її малолітньої 8-річної доньки.  Правоохоронці з’ясували, що допоки жінки не було вдома, вітчим дитини наглядав за трьома дітьми. Чоловік, як з’ясувалося, бив дівчинку.

Як повідомлялося, в Оріхові Запорізької області жінка влаштувала екзекуцію своїй доньці у приміщенні паспортного столу. Вона тягала її за вухо, шарпала, не пускала до туалету і погрожувала побиттям. Очевидці повідомили, що жінка з дитиною чекали своєї черги в коридорі. Дівчинка вередувала, а мати почала її вгамовувати.

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