Бив і змушував жувати цигарки: викладач Академії сухопутних військ у Львові знущався з курсантів

Одного з курсантів він змусив їсти цигарки перед іншими.

Начальнику навчального курсу одного з факультетів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного повідомили підозру.

Про це повідомляє ДБР.

Офіцер понад рік бив та принижував курсантів, намагаючись “навчити” їх дисципліни та порядку. За словами правоохоронців, встановлено застосування сили щодо чотирьох курсантів, яких викладач бив по голові та у різні частини тіла.

Він завдавав ударів не лише руками, а й прикладом зброї та ременем. Невдоволення офіцера могли викликати недбало складені речі або помилки в журналі. Одного з курсантів він змусив їсти цигарки перед іншими, бо той спізнився на шикування через куріння. Тож "педагог" вирішив його провчити, змусивши жувати кілька цигарок.

Незадовго до повідомлення про підозру горе-педагога було переведено на іншу посаду в одну з військових частин на Львівщині.

Офіцеру повідомлено про підозру у застосуванні військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). За це йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 908,4 тис. грн.

Передісторія

Нагадаємо, на початку травня 21-річний військовослужбовець Олександр Попович заявив, що його відрахували з Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (HACB) через конфлікт із керівництвом і відправляють на фронт.

За словами Олександра, посадові особи вдавалися до тиску на особовий склад, в Академії мають факти місце приниження курсантів, використання посадовими особами ненормативної лексики, неодноразове приниження дівчат за ознакою статі.

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