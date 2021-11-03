Бив кийком та ґвалтував: у Вінницькій області батько рік знущався над донькою, поки її мати була на заробітках

Бив кийком та ґвалтував: у Вінницькій області батько рік знущався над донькою, поки її мати була на заробітках

Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.

У Вінницькій області 38-річний чоловік бив та ґвалтував свою 17-річну доньку. Мати дівчини в цей час була на заробітках.

Про це повідомили в Нацполіції Вінницької області.

Неповнолітня розповіла, що вона мешкає разом зі своїм батьком та мачухою. Мати дівчини на заробітках за кордоном. Потерпіла навчається в одному із ВНЗ та тривалий час мовчала про знущання. Проте після чергового зґвалтування дівчина про все розповіла матері. Жінка звернулась до поліції. Вона повідомила, що її колишній чоловік на автомобілі вивіз доньку за місто та вчинив сексуальне насильство.

17-річна потерпіла розповіла поліції, що батько вже рік ґвалтує її. Також чоловік бив доньку гумовим кийком та залякував.

Підозрюваного затримали. Йому інкримінують ст.152 Кримінального Кодексу України. Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.

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