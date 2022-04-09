Бив кохану та зберігав радянську символіку: в Одесі затримали фаната “руского міра”

Бив кохану та зберігав радянську символіку: в Одесі затримали фаната “руского міра”

У нього виявили наркотики, речі з радянською символікою та безліч мобільних телефонів.

В Одесі правоохоронці затримали домашнього тирана, який згодом виявився ще й фанатом “руского міра”.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Одеської області.

Як стало відомо, подія сталася на вулиці Посмітного. Копам на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що з однієї з квартир чуються крики жінки, яка просить допомоги.

Вже на місці поліцейські побачили у квартирі жінку з множинними тілесними ушкодженнями, а також її співмешканця, який і побив громадянку.

Під час поверхового огляду у нього виявили наркотики, речі з радянською символікою та безліч мобільних телефонів.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

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