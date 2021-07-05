Бив кулаками і ногами дівчину: у Харкові судитимуть 16-річного підлітка

Підліткові загрожує покарання у вигляді штрафу або громадських робіт

У Харкові судитимуть 16-річного хлопця, який жорстоко і привселюдно відлупцював дівчину. Прокуратура скерувала до суду відповідний обвинувальний акт.

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Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Харківської області.

16-річного хлопця судитимуть за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК України ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в одному з телеграм-каналів міста з’явилося відео, на якому хлопець жорстоко б’є 14-річну дівчину - причиною нанесення тілесних ушкоджень стали неприязні стосунки між дівчиною обвинуваченого та потерпілою.

"14 червня 2021 року юнаку було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а саме нанесення легких тілесних ушкоджень. 16-річний хлопець розкаявся у скоєному та визнав свою провину. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк до двохсот годин, або виправних робіт на строк до одного року", - повідомили у пресслужбі прокуратури.

Також відомо, що потерпіла дівчина вимагає від кривдника за цивільним позовом відшкодування моральної шкоди на суму близько 150 тисяч грн.

Нагадаємо, що у Харкові затримали 16-річного хлопця, який побив 14-річну дівчинку. Він бив її кулаками в голову, а також буцав ногами, момент потрапив на відео.

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