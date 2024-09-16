Бив кулаками по тілу й голові: на Прикарпатті чоловік розправився з власною матір'ю

Жителя Прикарпаття засудили до 8 років ув’язнення за вбивство власної матері.

Про це повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі.

51-річний чоловік побив до смерті власну матір. За ч. 2 ст. 121 КК України йому призначено покарання – 8 років позбавлення волі.

"Прокурори в суді довели, що під час суперечки між засудженим і його матір’ю у нього виник умисел щодо завдавання тілесних ушкоджень. Чоловік почав завдавати численних ударів кулаками рук по тілу та голові старенької. Від завданих тілесних ушкоджень жінка померла в лікарні", – повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині у власному будинку чоловік випустив кулю спочатку у свою доньку, потім у дружину і після цього скоїв самогубство.

А напередодні в селі Луковець 23-річний вчитель фізкультури зарізав свого 17-річного ексучня, його двоюрідного 18-річного брата важко поранив. Так закінчилися розбірки з колишнім вчителем.

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