Бив лопатою: невідомий напав на 80-річну матір заступника виконавчого директора від України у МВФ

Бив лопатою: невідомий напав на 80-річну матір заступника виконавчого директора від України у МВФ

Жінці знадобилася допомога медиків.

У неділю, 4 липня, невідомий побив 80-річну матір українського фінансиста, заступника виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді Владислава Рашкована.

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Про це він 5 липня повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора вдень невідомий сильно побив на дачі на Бугазі мою 80-річну матір. Спочатку зі спини вдарив лопатою по голові. Потім, коли вона впала, бив її на землі лопатою, потім ногами по обличчю... потім вкрав золотий ланцюжок з шиї і втік...", - написав Рашкован.

Він додав, що врятували його матір диво та сусіди, які викликали швидку і поліцію, яка зловила злочинця.

"Поліція спрацювала відмінно - злочинця зловили... маму оглянули в лікарні, зробили все тести. Вона приходить до тями... хоча сусіді кажуть, що ситуація не дуже проста…", - зазначив заступника виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді.

Нагадаємо, у Польщі затримали 31-річного громадянина України, який знущався з 54-річної матері. Він досить тривалий час бив її, принижував і навіть погрожував вбити.

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