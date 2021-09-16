Бив молотом по снаряду: у Черкаській області 14-річний підліток загинув від вибуху

Бив молотом по снаряду: у Черкаській області 14-річний підліток загинув від вибуху

Хлопець намагався розібрати снаряд часів Другої світової війни, але предмет вибухнув.

У Черкаській області загинув 14-річний підліток у результаті підриву на снаряді. Хлопець знайшов небезпечний предмет часів Другої світової війни і намагався його розібрати.

Про це інформує поліція Черкаської області.

Трагічний інцидент трапився у селі Крупське Золотоніського району на Черкащині.

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Підліток знайшов снаряд із донним підривачем калібру 45 мм часів Другої світової війни. Коли залишився удома сам, то спробував його розібрати. Хлопчина помістив вибуховий предмет до металевої труби та вдарив по ньому молотком. Від удару снаряд вибухнув.

Це почули сусіди, які викликали швидку медичну допомогу, поліцію та рятувальників. Неповнолітній отримав тілесні ушкодження у вигляді рваної рани живота, руки й тулуба, а також політравму, несумісну із життям.

Наразі слідчі перевіряють обставини та усі деталі події. Розслідування триває. Було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини).

Нагадаємо, ввечері 15 вересня у Карпатах загинули два чоловіка віком 29 і 36 років, ще четверо жінок отримали поранення. Трагедія сталася коли група туристів грілася біля багаття. На тому місці, де відпочивальники розвели вогнище, пролунав вибух. За словами поліції, вибух міг спричинити снаряд часів минулих світових воєн.

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